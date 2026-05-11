Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Veysel Sarı, hakkında ortaya atılan “ırkçılık” imalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sarı, kamuoyunda tartışma konusu olan ifadelerinin ayrımcı bir anlam taşımadığını belirterek, yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kendisinin bugüne kadar hiçbir insanı kökeni, dili, dini, mezhebi ya da kültürel aidiyeti üzerinden ayırmadığını vurgulayan Sarı, esnaf kültüründe memleket isimleriyle hitap etmenin samimiyetin ve günlük dilin bir parçası olduğunu söyledi.

Sarı açıklamasında, “Silifkeli kamyoncu, Tarsuslu kasap, Hataylı Süleyman Usta ya da Giritli Cengiz Usta gibi ifadeler esnaf arasındaki tanışıklığın ve samimiyetin göstergesidir. Bu söylemlerde herhangi bir ayrıştırıcı anlam bulunmamaktadır” dedi.

“Girit bir etnisite değil, coğrafi bir yerdir” diyen Sarı, kendisinin de hayatı boyunca çok sayıda Giritli dostu ve çalışma arkadaşıyla birlikte görev yaptığını ifade etti.

Açıklamasında Giritli vatandaşlara da özel olarak seslenen Sarı, “Girit’ten ana vatana dönen insanlarımız bu ülkenin eşit, onurlu ve kıymetli vatandaşlarıdır. Eğer sözlerimden kaynaklı bir incinme ya da yanlış anlaşılma oluşmuşsa bundan üzüntü duyarım ve kendilerinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Şahsına yönelik “ırkçılık” suçlamalarını kesin bir dille reddeden Sarı, MESOB’un farklı kültürlerden ve inançlardan yaklaşık 70 bin üyeyi temsil ettiğini belirterek, “Böylesine kapsayıcı bir yapıda ayrımcı bir anlayışın karşılık bulması mümkün değildir” dedi.

Ahilik kültürünün kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlik anlayışını temsil ettiğini kaydeden Sarı, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı.