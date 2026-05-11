Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin en büyük yerleşim alanlarından biri olan 5000 Evler Mahallesi'nde kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarını başlattı.

Karabük Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallede yol, kaldırım, istinat duvarı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çalışmaları sahada inceleyen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ekiplerden bilgi aldı. Çetinkaya, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki bir yenileme değil, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Çetinkaya, '5000 Evler Mahallemizin çehresini bütünüyle değiştiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya her alanda mahallemize değer katacak bu dönüşümle, bölgemizi şehrimizin vizyonuna yakışır bir seviyeye ulaştıracağız. Tek gayretimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her köşesiyle ışıldayan bir Karabük inşa etmektir' dedi.

'5 Bin 400 metrelik proje hattı'

Başkan Çetinkaya'nın yakından takip ettiği çalışmalar toplam 5 bin 400 metrelik alanda gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ulaşım konforunu artırmak amacıyla 26 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Yol düzenleme çalışmaları çerçevesinde 19 bin 600 metre bordür döşenecek, yayaların güvenliği ve konforu için ise 24 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek.

Bölgede güvenliği artırmak amacıyla 490 metrelik perde duvar inşa edilirken, 4 bin 400 metrekarelik alanda peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi yapılacak.

Karabük Belediyesi yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 5000 Evler Mahallesi'nin modern ulaşım ağı, yenilenen sosyal alanları ve estetik görünümüyle kentin örnek yaşam alanlarından biri haline geleceğini belirtti.