Uşak’ta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilirken bir taraftar ise sevgilisine evlenme teklifi etti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. Haftası’nda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün oynanan ligin son derbi maçında da Fenerbahçe’yi 3-0 yenere taraftarlarına çifte bayram yaşattı. Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılırken Uşak’ta da kutlamaların adresi 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Binlerce vatandaş arabalarına binip konvoylar oluştururken kent meydanına gelerek de kutlamalara katıldı. Öte yandan bir Galatasaraylı taraftar sevgilisine kutlamalar sırasında evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesiyle birlikte yoğun kalabalık coşkuyla kutlama yaptı.