Tarsus Belediyesi Evlendirme İşleri Şefliğinde personele yönelik yayımlanan talimatta, nikah dairesine başvuran tüm vatandaşlara ayrım gözetilmeksizin saygılı, ilgili ve güler yüzlü hizmet verilmesi istendi.

Tarsus Belediyesi Evlendirme İşleri Şefi Kadir Somer imzasıyla personele iletilen mesajda, nikah dairesine gelen vatandaşların dini, dili, ırkı, mezhebi, görünüşü, giyimi, makamı veya mevkisi ne olursa olsun aynı anlayışla karşılanması gerektiği belirtildi. Vatandaşların iş ve işlemlerinin kanunlar çerçevesinde hızlı bir şekilde tamamlanması talimatı verilen mesajda, herhangi bir anlaşmazlık yaşanması halinde personelin vatandaşla polemiğe girmemesi özellikle vurgulandı.

'Vatandaşla polemiğe girilmeyecek'

Mevzuat gereği yapılamayan bir işlemin vatandaş tarafından keyfi bir uygulama olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili kanun maddesinin vatandaşa gösterilerek durumun açık ve anlaşılır şekilde anlatılması istendi. Sorunun devam etmesi durumunda ise sıralı amirlere ivedilikle bilgi verilmesi talimatı verildi.

'Her vatandaşa eşit hizmet'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın vatandaş odaklı belediyecilik ve kamu hizmetlerinde eşitlik anlayışının belediyenin farklı birimlerinde de uygulamaya yansıdığı ifade edildi. Evlendirme İşleri Şefliğinde personele yönelik yayımlanan talimatın da vatandaşla doğrudan temas kurulan hizmetlerde güler yüz, saygı ve çözüm odaklı yaklaşımın önemini ortaya koyduğu belirtildi.

Yeni göreve başlayan Evlendirme İşleri Şefi Kadir Somer tarafından personele iletilen talimatın ana mesajı ise 'Kim olursa olsun, her vatandaşa eşit, saygılı ve güler yüzlü hizmet' oldu.