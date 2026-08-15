Mersin'de düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', sinemaseverleri Kültür Parkta yıldızların altında buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin üçüncü gösteriminde 'Kelebeğin Rüyası' filmi izleyiciyle buluşurken, ücretsiz açık hava sinemasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren etkinliklerle Mersinlilere farklı deneyimler yaşatmayı sürdürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', Kültür Parkta devam ediyor. Panayır Kafe yanında gerçekleştirilen gösterimlerin üçüncüsünde 'Kelebeğin Rüyası' filmi izleyicilerle buluşurken, açık havada sinema keyfi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

'Açık havada sinema keyfi, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin amacının, kentte sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları güzel filmlerle buluşturmak olduğunu söyledi. Akça, 'Bu sene de Mersin Sinema Ofisinin hayata geçirmiş olduğu, Mersin'in en güzel lokasyonlarından Kültür Parkta Panayır Kafe yanında 'Açık Hava Sinema' gösterimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 5 seçkiden oluşan film gösterimlerimizin üçüncüsü olan 'Kelebeğin Rüyası'nı da vatandaşlarımızla buluşturduk' diye konuştu.

Mersin akşamında vatandaşların açık havada sinema atmosferini yaşadığını belirten Akça, etkinliklerin ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, 'Güzel bir Mersin akşamında, sinemaseverler bu ambiyansı yaşıyor. Tüm vatandaşlarımızı; bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek, buradaki seçkilerimize davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz' dedi.