Mersin'in Anamur ilçesinde 13 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili dava sürerken, ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinde saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.

Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer almıştı.

Olayla ilgili Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu' ndan açılan davanın 3. duruşması ise 10 gün önce görülmüştü. Mahkeme heyeti de, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunması nedeniyle sanığının tutukluluk halinin devam kararı verirken adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişiye gönderilen dosya ile gelecek raporun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

Oğlunun cinayet kurban gittiğini belirten anne Güllü Can ile avukatı Gurbet Bilbay, dosyada yer alan yeni görüntülerin olayın cinayet ihtimalini güçlendirdiğini iddia etti. Görüntülerde şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinde saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.

Görüntüler üzerine açıklamada bulunan müşteki avukatı Gurbet Bilbay,'Sanık duruşmada 'Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum fakat amacım kendisine nasihat vermekti' dedi. Böyle hızlı bir şekilde koşması, aralarında sadece 4 saniye var, yani orada Eyüp Can'ı yakalayamaması imkansız. Ve pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor. 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var. Ve içerdeki durumun kesinlikle zifiri karanlık olduğunu söyledi, pasajda hiçbir yeri göremediğini iddia etti. Biz bununla ilgili iki tane keşif yaptık. Hem gündüz hem gece onların istediği saatte yaptık. İtiraz olmasın diye de hakimimiz her türlü yolu zaten denedi. İtiraz edebilecekleri bir durum yoktu. Ve biz en karanlık olduğu dönemde bile içeriye girdik, hiçbir şekilde zifiri karanlık değildi. Orada Eyüp Can'ı görmemesi imkansız. Olayı düşme gibi gösterdiler' dedi.

'Tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması '

İhmali davranışla dosyanın açıldığına değinen Bilbay,'İddianame sürecimiz bu şekilde ilerledi. Şimdi heyetimiz kasten adam öldürmeye dönüşmesi itibarıyla ek bir savunma istedi. Bizim de amacımız zaten sanığın kasten adam öldürmeden yargılanması. Çünkü biz Eyüp Can düşmedi, öldürüldü diye defalardır söylüyoruz. Çünkü bizim burada sadece aleyhimize olan adli tıp raporları. Adli tıp raporları aleyhimize, bununla ilgili hakim savcımız da 3-4 kere zaten bu adli tıp raporları geldi, bunlar çelişkili. Bu çelişkileri gidermek adına tekrar gönderdiler, 5. raporu istediler. Yani Eyüp Can'ın vücudundaki kesikler zaten simetri şeklinde kesikler. Bununla ilgili uzmanlığı olmayan kişi bile bu şekilde bir değerlendirme yapabilir. Bizim tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması. Annesi bununla alakalı da zaten şikayette de bulundu, adli tıp raporlarındaki çelişkiden dolayı. Gülistan Doku' daki valinin avukatı, aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor. Çünkü Gülistan Doku'da da biliyorsunuz hastane kayıtlarıyla oynandı. Anne de bunları gidermek istiyor' şeklinde konuştu.

Görgü tanığı olayı anlattı

Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen ve olayın başladığı anda o bölgede kuzenleriyle bulunan bir kadın da tanık olarak ifade verdi. Tanık kadın, olayı günü şüphelinin çocuğa 'Seni öldüreceğim' dediğini hatta kafasına vurduğunu kuzeninin araya gireceğini ancak N.U.nun alkollü olması nedeniyle kendilerinin izin vermediğini anlattı. Tanık olarak ifade veren kadın, kız kardeşinin ise balkondan bakarken Eyüp Can'ın koştuğunu, N.U.' nun da bıçakla peşinden gittiğini gördüğünü söyledi.