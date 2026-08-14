Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) bünyesinde geliştirilecek biyosensör projesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. F. Defne Yaldız’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Alkol Biyobelirteçlerinin (EtG/EtS) İdrarda Hızlı ve Yerinde Tespiti için Moleküler Baskılama (MIP) Temelli Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Biyosensör Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Alkol Tespitinde Hızlı ve Güvenilir Teknoloji Hedefleniyor

24 ay sürecek proje kapsamında, alkol tüketiminin güvenilir biyobelirteçleri arasında yer alan Etilglukuronit (EtG) ve Etilsülfatın (EtS) idrarda hızlı, seçici ve güvenilir şekilde tespit edilmesini sağlayacak yeni nesil bir biyosensör geliştirilecek.

Çalışmada, Moleküler Baskılama (MIP) temelli Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) teknolojisinden yararlanılacak. Geliştirilecek biyosensörün analitik performansı ise referans yöntem olarak kabul edilen LC-MS/MS yöntemiyle doğrulanacak.

Projenin, alkol tüketiminin tespitinde hızlı ve yerinde analiz imkânı sunması ve mevcut yöntemlere alternatif oluşturabilecek uygulanabilir bir teknoloji ortaya koyması hedefleniyor.

Farklı Üniversitelerden Uzman Araştırmacılar Bir Arada

Farklı üniversitelerden araştırmacıların katkısıyla yürütülecek projede, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Semra Akgönüllü ve Çukurova Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Pınar Efeoğlu Özşeker araştırmacı olarak görev alacak. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Battal ise projede danışman olarak yer alacak.

Adli Toksikolojiden Trafik Denetimlerine Uzanan Kullanım Alanı

Dünya genelinde yaygın bir bağımlılık unsuru olan etil alkol; trafik kazaları, iş güvenliği riskleri ve halk sağlığı açısından önemli sorunlar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda geliştirilecek biyosensör teknolojisinin; adli toksikoloji, klinik izlem ve trafik denetimleri başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılabilecek, hızlı, seçici ve güvenilir bir analiz yöntemi sunması bekleniyor.