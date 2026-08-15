Mersin'de meslek edindirme kursuna katılarak çanta yapımının inceliklerini öğrenen Zeliha Saadet Ural, hobi olarak başladığı el emeği üretimini girişime dönüştürdü. Kendi tasarladığı çantaları sosyal medya üzerinden satışa sunan Ural, hem gelir kapısı oluşturdu hem de kendi markasını kurma yolunda ilk adımını attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yenişehir MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, meslek edindirme kurslarıyla kadınların üretime ve istihdama katılımına katkı sunmaya devam ediyor. MERCEK'te düzenlenen çanta yapımı kursunu başarıyla tamamlayan Zeliha Saadet Ural da aldığı eğitimi girişimciliğe dönüştürerek, kendi markasını oluşturma yolunda ilk adımı attı.

Hobi olarak başladı, ilmek ilmek profesyonelleşti

El sanatlarına olan ilgisini profesyonel bir alana taşımak amacıyla MERCEK'in çanta yapımı kursuna katılan Ural, eğitim sürecinde tasarım tekniklerinden kalıp hazırlamaya, doğru malzeme seçiminden üretim aşamalarına kadar çanta yapımının tüm inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi. Kendi özgün tasarımlarını hayata geçiren Ural, kurs sonunda edindiği bilgi ve deneyimi ekonomik değere dönüştürme kararı aldı.

Eğitimin ardından sosyal medya üzerinden açtığı sayfa aracılığıyla el emeği çantalarını satışa sunan Ural, kanvas, punç nakışlı, hazeran, halat ip ve keçe gibi farklı malzemeler kullanarak hazırladığı tasarımları müşterileriyle buluşturuyor. Hobi olarak başladığı üretim sürecini profesyonel bir girişime dönüştüren Ural, MERCEK sayesinde hem yeni bir meslek edindi hem de aile ekonomisine katkı sağlayabileceği bir gelir kapısı oluşturdu.

'Özgün bir tasarım ortaya koymak, bana heyecan verdi ve özgüven kazandırdı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir MERCEK'te çanta yapımı kursunu bitiren Zeliha Saadet Ural, el sanatlarına her zaman büyük bir ilgi ve merakının olduğunu, çanta yapımının hayal gücünü ve estetik görüşünü birleştirdiği bir alan olduğunu söyledi. Ural, 'İşin tekniklerini, inceliklerini uzmanlarından öğrenebilmek ve hobimi profesyonel anlamda büyütebilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu çanta yapımı kursuna katıldım. Burada son derece donanımlı ve bilgilendirici bir eğitim aldık. Eğitim süreci boyunca, bir ürünü tamamen nasıl ortaya koyabileceğimize dair bütün aşamaları uygulamalı olarak öğrendik. Hocamızın sabırlı ve bilgilendirici yaklaşımı sayesinde, teorik bilgiyi uygulamalı olarak ortaya koyduk ve güzel tasarımlar elde ettik. Kendi ellerimle özgün bir tasarım ortaya koymak, bana hem büyük bir heyecan hem de büyük bir özgüven kazandırdı' dedi.

'MERCEK bana vizyoner bir bakış açısı kattı'

Çalışmadığını ve çanta yapımı kursuna katılmanın kendisi için büyük bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Ural, 'MERCEK bu anlamda bana vizyoner bir bakış açısı kattı. Hobi olarak başladığım bu işi, profesyonel olarak sürdürmeye devam ediyorum. Buradaki arkadaşlıklarımız çok güzeldi. Çok samimi bir ortam vardı. Hepimiz sosyalleştik. Büyükşehir Belediyesinin, kadınlara ekonomik anlamda böyle bir kapı açması bizler için çok kıymetli. Öncelikle burada bize vizyoner bakış açısı kazandırdıkları için Başkanımız Vahap Seçer'e ve hocamıza teşekkür ediyorum. Hobisini profesyonel ortama taşımak isteyen herkesi MERCEK kurslarına davet ediyorum' ifadelerine yer verdi.