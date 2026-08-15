Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği pazar yeri talebiyle ilgili mahallede bulunan arsada inceleme yapan Beşikci, planlama çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.

Çay Mahallesi'ni ziyaret eden Beşikci, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Bölgedeki ihtiyaç ve sorunları dinleyen Beşikci, daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen talep ve önerileri not aldı. Ziyarette vatandaşların öncelikli talepleri arasında yer alan pazar yeri konusu da ele alındı. Beşikci, ilgili birimlerle birlikte mahallede bulunan uygun alanda inceleme yaparak pazar yeri için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Mahalle sakinleri, düzenli ve erişilebilir bir pazar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, yapılacak çalışmanın hem vatandaşlar hem de bölgedeki esnaf açısından önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

'Talepleri sahada dinliyor, çözümleri birlikte üretiyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın hizmetlerin doğru şekilde planlanması açısından önemli olduğunu belirterek, 'Mahallelerimizi yerinde ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinliyoruz. Çay Mahallesi'nde dile getirilen pazar yeri ihtiyacını sahada inceleyerek ilgili ekiplerimizle değerlendirmelere başladık. Amacımız, imkanlarımız doğrultusunda en doğru planlamayı yaparak mahallemizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmektir. Bizleri içtenlikle karşılayan tüm hemşerilerimize misafirperverlikleri ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum' dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de Beşikci'ye mahalleye gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret programına Mersin Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Çay Mahallesi Muhtarı Abdullah Çapar, Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ve Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan da katıldı.