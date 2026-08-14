Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi.

Sorumluluk alanındaki bakım merkezlerinde incelemelerini sürdüren İl Müdürü Tolga Nacar, merkeze gelişince personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Nacar, bakım merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla tek tek selamlaşan Nacar, onlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Nacar, yaş almış vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak talep ve beklentilerini dinledi. Merkezde sunulan hizmetler ve yaş almış vatandaşların günlük yaşamlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Nacar'ın ziyareti merkez sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, sohbet sırasında sıcak görüntüler ortaya çıktı. Yaş almış vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen Nacar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'İl Müdürümüz Tolga Nacar'ı merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Burada kalan büyüklerimizin huzurlu, güvenli ve mutlu bir ortamda yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendilerinin yüzünün gülmesi bizim için en büyük mutluluk. Müdürümüze nazik ziyaretleri ve büyüklerimizle yakından ilgilenmesi dolayısıyla teşekkür ediyoruz' dedi.

Ziyaret, merkez personeli ve sakinleriyle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.