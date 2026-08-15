Mersin'de ağır yaralı halde bakımevine getirilen ve arka bacaklarındaki sorun nedeniyle yürüyemeyen 'Cesur' isimli köpek, 6 aylık tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. Sağlığına kavuşarak koşup oynamaya başlayan köpek, şimdi kendisini sahiplenecek sıcak bir yuva bekliyor.

Mersin'de sokakta yaralı halde bulunan hayvanlar, tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturuluyor. Bu kapsamda henüz yavruyken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 'Cesur' isimli köpek de tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde karaciğerinde ağır hasar ve sarılık tespit edilen, aldığı darbe nedeniyle arka bacaklarını kullanamadığı belirlenen köpek için uzun soluklu bir tedavi süreci başlatıldı. Karaciğerinde ağır hasar olan, hem sarılık, hem de aldığı darbeden dolayı yürüyemeyen Cesur, 6 aylık tedavi ve ilginin ardından tamamen iyileşti.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan veterinerler, veteriner teknikerleri ve personelin aylar süren ilgisi, sabrı ve şefkati sayesinde yaşama yeniden tutunan Cesur'un karaciğeri iyileşirken, veteriner teknikeri Elif Yaşar'ın sabırla uyguladığı fizik tedavi sayesinde yürümeye de başladı. Gün içinde güneşlenen, koşan ve sevecen halleriyle herkese kendini sevdiren Cesur, sıcak bir yuvaya gitmeyi umut ediyor.

'Başarılı bir tedavi protokolü ile Cesur'u yaşama döndürdük'

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner tekniker olarak görev yapan Elif Yaşar, Cesur'un hikayesini anlatarak, 6 aylık süreçte yapılan çalışmaları aktardı. Cesur'un, geçirdiği kaza sonrasında bakımevine getirildiğini ifade eden Yaşar, ilk muayenenin ardından karaciğer hasarı, sarılık ve arka bacaklarında sorun tespit edildiğini söyledi.

Hekimler eşliğinde tedavi protokolünün belirlendiğini dile getiren Yaşar, 'Genel protokol oluşturulduktan sonra öncelikle karaciğerin desteklenmesi, arka ekstremitlerin sinirsel uyarımı ve dolaşımı için medikal tedaviye başladık. Her 5 günde bir kan ve ultrason sonuçlarına bakıyorduk. Aynı zamanda günlük bir saat kontrollü şekilde güneşlenme, fiziksel tedavi egzersizleri ve havuzda yüzdürme işlemiyle sinirlerini uyararak egzersiz yaptırdık' dedi. Veterinerlik ekibi olarak Cesur'un tüm süreç boyunca yakından takip edildiğini ifade eden Yaşar, 21 günün ardından değerlerin normale geldiğini belirtti.

'Tek temennimiz hayvanlarımızın sahiplenilerek, sıcak bir yuvaya kavuşması'

21 günlük yoğun sürecin ardından değerlerin normale dönmesiyle Cesur'un yemek ve oyun düzeninin oluştuğunu dile getiren Yaşar, egzersizlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. 6 aylık sürecin uzun, zorlu, ancak sonuçları bakımından keyif verici olduğunu kaydeden Yaşar, 'Cesur'un yürümesini görmek, tedaviye olumlu yanıt vermesi inanılmazdı. Coşkulu ve enerji dolu bir köpek olduğu için adını Cesur koyduk. Onun enerjisi ve sevgisiyle biz de güne daha enerjik başlıyoruz. Cesur şu an çok mutlu ve tam oyuncu bir köpek. Koşuyor, oynuyor, zıplıyor ve kendini sevdiriyor. Cesur ile bütün adımlarımızı tamamladık. Geriye kalan tek adım, Cesur'un güzel ve mutlu bir ailenin yanında olması' diye konuştu.