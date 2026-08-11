Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, ilçe genelinde asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalarda yol bakım, onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, ilçedeki ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla hazırlanan program kapsamında yürütülüyor.

Ekipler, hafta sonu Çay Mahallesi'nde asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından Gündoğdu Mahallesi'ne geçen ekipler, iş makineleri ve personel desteğiyle asfalt ve kaldırım onarımına başladı.

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve modern bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Akdeniz'in tüm mahallelerinde hizmet üretmeye devam edileceği kaydedildi.