Mersin Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı nedeniyle zamanla deforme olan ve 4 mahallenin yanı sıra organize sanayi bölgelerine ulaşım sağlayan 2 bin 800 metrelik yolu yenileyerek sıcak asfaltla kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı, D-400 Karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2 bin 800 metrelik güzergâhta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı ve bu nedenle zaman içinde deformasyona uğrayan yolda, öncelikle zemin iyileştirme ve sıkıştırma çalışmaları yapıldı. Altyapısı güçlendirilen güzergâhta daha sonra sıcak asfalt serimi tamamlanarak, yol uzun yıllar hizmet verecek şekilde yenilendi. Bölge yalnızca sanayi ulaşımı açısından değil, aynı zamanda önemli bir tarımsal üretim merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Narenciye başta olmak üzere erik, elma ve üzüm üretiminin yapıldığı mahallelerde çiftçiler, ürünlerini bu güzergâh üzerinden sebze ve meyve haline ulaştırıyor. Yapılan çalışmayla hem üreticilerin ulaşımı kolaylaştı, hem de ürünlerin daha güvenli şekilde taşınmasının önü açıldı.

'Yolumuz artık daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale geldi'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görev yapan İnşaat Mühendisi Burçin Berber, tamamlanan çalışmanın bölge açısından önemine değindi. Berber,'Bulunduğumuz yol Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi'nde yer alan D-400 karayolu ile Organize Sanayi Bölgelerine bağlantı sağlayan önemli bir güzergâh. Ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sebebiyle, yolda bozulmalar ve deformasyon oluşmuştu. Öncelikle zemin iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ardından 2 bin 800 metrelik bölümde sıcak asfalt serimini tamamladık. Bu çalışmamız sayesinde yol artık daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale geldi' dedi.