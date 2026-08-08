Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür parkta düzenlenen 'Akustik Sahne Konserleri', amatör müzisyenlere sahne deneyimi yaşatırken, vatandaşlara da yaz akşamlarında açık havada canlı müzik keyfi sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kültür parkta düzenlenen 'Akustik Sahne Konserleri', yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken, etkinlikler de kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor.

Genç müzisyenler, 'Akustik Sahne Konserleri' ile yeteneklerini sergileme şansı buluyor

Konserde sahne alan amatör sanatçılardan İzzet Aşkan, müziğin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve bu etkinlikte sahne almasının kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Aşkan, 'Burada ilk defa sahne aldım. Sahile indiğimde görüyordum ve burada sahne almayı çok istiyordum. Çok mutluyum, duygu ve düşüncelerimi cümlelere sığdıramıyorum. Sahneye bayıldım. Burada olmak ve insanlara şarkı söylemek çok mutluluk verici. Yeni insanlarla tanışma fırsatı buldum, imza bile isteyen var. Böyle bir organizasyon düzenlendiği için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim' dedi.