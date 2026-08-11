Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz Mahallesi sahilinde yapımı planlanan okuma salonu, yeşil alan, çocuk oyun grupları ve spor alanlarını yerinde inceledi. Tuncer, sahillerin halkın kullanımına açık kalacağını belirterek, 'Her zaman ranta değil, halka açık hizmet üreteceğiz' dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından Akdeniz Mahallesi sahilinde sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda açılır-kapanır ve sökülüp takılabilir özellikte bir okuma salonu oluşturulması planlanırken, çevresinde yeşil alanlar ve oturma grupları yer alacak. Ayrıca çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol sahalarının yapılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ahmet Serkan Tuncer, alanın çocuklar, gençler ve ailelerin güvenli şekilde vakit geçirebileceği nitelikli bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi. Tuncer, projeye ilişkin gerekli imar düzenlemeleri ve encümen kararlarının alındığını belirterek çalışmaların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Akdeniz Mahallesi Muhtarı da mahalle sakinlerinin uzun süredir park, yeşil alan, çocuk oyun grupları, kamelya, bank ve güvenlik sistemi talep ettiğini belirterek Tuncer ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sahillerin halkın kullanımına açık kalacağı mesajını veren Tuncer, 'Sahiller ranta açık değil, halka açık demiştik ve bu sözümüzü tutuyoruz. Attığımız adımdan geri dönmeyeceğiz. Her zaman ranta değil, halka açık hizmet yapacağız' diye konuştu.