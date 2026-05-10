Karabük 1.Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon Safranboluspor oldu.
Karabük 1.Amatör Lig Play Off Finali'nde Eskipazar Belediyespor ile karşılaşan Safranboluspor mücadeleyi 2-1 kazanarak Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil etmeye hak kazandı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan final mücadelesini 2-1 kazanan Safranboluspor şampiyon olarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
Safranboluspor iki sezon önce Bölgesel Amatör Lig'de yer almıştı. Mor turunculu ekip İki yıl aranın yeniden Bölgesel Amatör Lig'e geri döndü.
