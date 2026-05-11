Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Down Kafede düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde kadınlar müzik, çeşitli aktiviteler ve halaylar eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, etkinlik yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Down Kafede düzenlenen Anneler Günü etkinliği, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte anneler müzik, çeşitli aktiviteler ve keyifli anlarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Down Kafede coşkulu kutlama

Yoga ve nefes egzersizleriyle başlayan programda kadın portresi farkındalık sunumu ve Türk Halk Müziği etkinliği gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla etkinlik alanında büyük bir coşku yaşanırken, katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Anneler, düzenlenen etkinliklerle hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal bir ortamda bir araya gelme fırsatı buldu. Program boyunca samimi ve sıcak görüntüler oluştu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, annelerin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif ve güçlü bireyler olarak yer almasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Tuncer, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini kaydetti.

Kadınlara yönelik çalışmalar sürecek

Mezitli Belediyesi yetkilileri, kadınların sosyal yaşamda daha görünür olmasını destekleyen projelerin devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da düzenlenen etkinlik dolayısıyla belediyeye teşekkür etti. Program, müzik ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.