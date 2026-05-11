Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla özel birey anneleri ile kadınlara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliklerde anneler müzik, sohbet ve çeşitli aktiviteler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen etkinlikte, özel birey anneleri bir araya geldi. Anneler için hazırlanan programda müzik etkinlikleri, ikramlar ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola veren anneler, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen etkinlikte ise Mersin merkez ve Tarsus'tan çok sayıda kadın ağırlandı. Kahvaltı programı, müzik ve çeşitli etkinliklerle şenlik havasında geçen organizasyonda kadınlar keyifli vakit geçirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle 'Anneler Günü'nü anlamlı hale getirmek istediklerini belirterek, 'Annelik gerçekten çok kutsal. Her annenin anneler günü canı gönülden kutlu olsun' dedi.

Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Bizi sevgiyle, emekle büyüten ve bizi şartsız seven tüm annelerimizin Anneler Gününü buradan kutluyoruz' diye konuştu.