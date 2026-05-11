Nazilli Belediyesi Çok Sesli Türk Pop Müziği Topluluğu, müzikseverlere nostalji dolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Topluluk, 13 Mayıs Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek '80'ler 90'lar Konseri' ile sahne alacak.

Saat 20.30'da başlayacak konserde, Türk Pop Müziği'nin hafızalara kazınan en sevilen eserleri seslendirilecek. Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte, geçmişten günümüze unutulmayan şarkılar Nazillililerle buluşacak. Tüm sanatseverleri konsere davet eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirterek; 'Nazilli'de sanatı ve müziği halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkılarıyla dolu bu özel gecede tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz' ifadelerini kullandı.