ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi Gazi Bulvarı'nda içme suyu şebeke hattı yapımı ve sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı.

Bölgeye uzun yıllar hizmet verecek olan içme suyu şebeke hattının ve sondaj kuyusunun yapım işleri kısa süre içerisinde tamamlanacak. Yatırımın toplam maliyeti 5 milyon 200 bin Türk Lirası olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti ve 'Aydınımızın dört bir yanında alt ve üstyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hizmet ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, Aydınımız için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.