Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Yenipazar Rahvan At Yarışı, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu. Birbirinden çekişmeli yarışlarda dereceye giren isimlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yenipazar'da gerçekleştirilen organizasyonda rahvan at sahipleri ve jokeyler kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren yarışları vatandaşlar da ilgiyle takip etti. Yarışların ardından dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödüllerini Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan verdi. Sporcuları tebrik eden Başkan Ercan, rahvan at yarışlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Ercan, ata sporu geleneğini yaşatan tüm yarışseverlere teşekkür ederek, belediye olarak rahvan at yarışlarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ercan, federasyon ile ilçedeki rahvan atçılarının her zaman yanında olduklarını kaydetti.