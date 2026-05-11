Kırşehir'de 2007 yılında dönemin belediye başkanı tarafından işçi ve memur alacaklarına karşılık verildiği öne sürülen arazilerde ev ve hobi bahçesi yapan vatandaşlar, yıllardır tapularını alamadıklarını belirterek çözüm istedi.

İddiaya göre, 1971 yılında meradan kadastro çalışması yapılan ve daha sonra belediyeye devredilen alanda 1983 yılında parselasyon işlemleri gerçekleştirildi. Aradan geçen süreçte bazı belediye çalışanları ile vatandaşlara verilen arsalar üzerinde yapılaşma oluşurken, hak sahipleri yaklaşık 18 yıldır tapu sorununun çözülmesini bekliyor.

Bölgede yaşayan Doğan Karaoluk, evinin belediye ruhsatlı olduğunu ancak tapusunu alamadığını söyledi. Vatandaşların hizmet beklediğini ifade eden Karaoluk, 'Benim evim belediye ruhsatlı ama tapumu alamıyorum. İnsanlar hizmet bekliyor fakat önceliğimiz tapumuzu almak' dedi. Kadir Dedebağlı ise yıllardır belirsizlik yaşadıklarını belirterek, 'İyi kötü yatırım yaptık. Başımıza bir şey gelse, satacak olsak arsayı satamıyoruz, kimse yüzüne bakmıyor. 19 sene oldu. Ömrümüz kaldı mı o kadar, çocuklarımıza ne devredeceğiz?' diye konuştu.

Şenol Yılmaz da belediye personeli olduğunu ve söz konusu arazilerin alacaklarına karşılık kendilerine verildiğini ifade ederek, 'Madem mera arazisi, neden bize verdiniz?' sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

Tapu bekleyen vatandaşlar, yıllardır devam eden sorunun çözülmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Kuşdilli Mahallesi Muhtarı İlhami Öztürk, bölgede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunların çözümleri noktasında kamu da inceleme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.