Büyükçekmece Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel düzenlediği 'Anneler Günü Konseri', annelerin buluştuğu coşkulu ve renkli anlara sahne oldu.

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda Popüler Müzik Korosu, geçmişten günümüze en sevilen popüler eserleri seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı, Büyükçekmece CHP Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Adem Yazır ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu katıldı.

Popüler Müzik Korosu, Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı seçkin eserlerden oluşan repertuvarıyla sahne alarak annelere müzik dolu anlar yaşattı. Koro, farklı dönemlere ait sevilen popüler şarkıları yorumlayarak hem duygusal hem de enerjik eserlerle geniş bir müzikal yelpaze sundu. Etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, alanda bulunan annelere kırmızı karanfiller dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı. Program kapsamında ayrıca kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. El işi takılardan dekoratif ürünlere kadar birçok ürünün yer aldığı stantlar hem üretici kadınlara destek sağladı hem de etkinliğe renk kattı. Etkinlik finalinde emeği geçenlere çiçek takdim edildi.