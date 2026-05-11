Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru takvimini duyurdu. Adaylar, 18 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi teşvik etmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Akademi, yeni dönemde İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek.

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular, 18 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında 'basvuru.mia.edu.tr' adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvurular, 08 Haziran tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

Akademi üç ana bilim dalında öğrenci kabul edecek

İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, karar alıcılara sunulacak doğru ve kıymetlendirilmiş bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve anlamlandırılması süreçlerine odaklanıyor. Program, bilimsel bilgi ile istihbari bilginin kesişimini ele alarak istihbarat çalışmalarının kavramsal, metodolojik ve disipliner zeminine katkı sunmayı amaçlıyor. Teorik bilgi ile saha tecrübesini bir araya getiren program, öğrencilerin güvenlik bürokrasisi, istihbarat birimleri, düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerde etkin roller üstlenebilecek şekilde yetişmesini hedefliyor.

Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş güvenlik ortamının temel eksenleri olan uluslararası güvenlik ve strateji, enerji güvenliği ve savunma teknolojileri alanlarında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Program, sahaya ve uygulamaya odaklanan, veri temelli analiz ve karar destek yaklaşımlarını içeren seçici ve yüksek nitelikli modüler bir yapı üzerine inşa ediliyor.

Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ise istihbarat ve güvenlik perspektifine dayalı disiplinler arası bir yaklaşımla farklı coğrafyalara yönelik bölge uzmanlığı geliştirmeyi hedefliyor. Avrasya ve Orta Doğu modüllerini kapsayan program güvenlik, istihbarat ve jeopolitik analizleri bütüncül bir çerçevede ele alarak stratejik öngörü, erken uyarı ve risk analizi kapasitesi yüksek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Lisansüstü başvuru için temel şartlar

Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65.00 olması şartı aranıyor.

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ALES'ten Sözel, Eşit Ağırlık veya Sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de muadil puanlar kabul edilecek.

İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için adayların İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden ilgili sınavlardan en az 70 puan alınması şartı aranıyor.

Bilimsel sınav ve mülakat süreci uygulanacak Akademi tarafından ilan edilen lisansüstü programlara başvuru yapan ve asgari şartları sağlayan adaylar, ilgili program kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel yazılı sınav ve mülakat süreçlerine katılacak.

Adayların başarı değerlendirmesinin, ilan edilecek ölçütler doğrultusunda yapılacağı belirtilirken, ilgili program için düzenlenecek tüm sınav ve mülakatlara katılımın zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sınav ve mülakatlara katılmayan adayların başarı değerlendirmesine alınmayacağı ve bu süreçte mazeret kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Başvuru takvimi açıklandı

Milli İstihbarat Akademisi'nin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına ilişkin takvim de duyuruldu. Buna göre başvurular 18 Mayıs-08 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 15 Haziran'da ilan edilecek, yazılı sınav ise 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi 26 Haziran'da açıklanacak. Mülakat sınavları 09-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak, nihai sonuçlar ise 17 Temmuz'da duyurulacak.

Kesin kayıt işlemleri 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık kalan kontenjanlar için yedek aday listesi 24 Temmuz'da ilan edilecek. Yedek aday başvuruları 27-28 Temmuz tarihlerinde alınacak, sonuçlar ise 29 Temmuz'da açıklanacak. Yedek kayıt işlemleri 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.