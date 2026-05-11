Her ihtiyaç ve her yaş grubu için 'özel' çalışmalar yürüten Menemen Belediyesi, bu kapsamda Asarlık'ta minikler için trafik eğitim parkuru kurdu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Burada eğitim alacak çocuklar, gelecekte güvenli araç kullanacak, trafikte anne ve babalarını uyaracak.' dedi.

Menemen'in dört bir tarafına hizmet götüren ve açılışlarıyla kente birçok eser kazandıran Menemen Belediyesi, geleceğe dönük yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Trafikte yaşanan kaza, şiddet vb. olumsuz tablolara karşı bilinçlenmenin küçük yaşlarda başlaması adına Menemen Belediyesi tarafından trafik eğitim parkuru kuruldu.

Parkurun açılış programına Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yanı sıra Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Ali Yıldırım, Menemen İlçe Sağlık Müdürü Burak Çetin, Menemen Şoförler Odası Başkanı Cem Pehlivanoğlu, gaziler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Açılışın trafik haftasına denk gelmesi, yapılan hizmetin anlamını bir kez daha vurgulanırken, açılışa katılan öğrenciler trafikte dikkatin ve saygının önemine dikkat çekti.

'Trafik kuralları çocukluktan itibaren zihinlere yerleşmeli'

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Mesafelerin kısaldığı, ulaşımın arttığı, teknolojinin tüm nimetleriyle karşımızda olduğu bir çağda yaşıyoruz. Böylesi bir hız çağında, ne yazık ki bazen 5 dakika için bir ömür harcıyor, bazen bir anlık öfkeyle hem kendimizin, hem sevdiklerimizin, hem de karşımızdaki kişilerin yaşamlarını çok farklı yerlere sürükleyebiliyoruz. Bizler de Menemen Belediyesi olarak, trafik kurallarının çocukluktan itibaren zihinlere yerleşmesi ve gelecekte hiçbir hemşehrimizin burnunun dahi kanamaması için, bugün bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada eğitim alacak çocuklar, yarınlarda güvenli araç kullanacak. Burada eğitim alacak çocuklar; anne ve babaları araç kullanırken kural ihlali yaparsa onları uyaracak. Böylece yollarımız daha güvenli, daha saygılı, daha huzurlu olacak. Bugün içinde bulunduğumuz 15 bin metrekarelik Asarlık Gençlik Merkezi arazisi, trafik eğitim parkurunun da hizmete girmesiyle, tam bir eğitim yuvasına dönüşüyor. Gençlik merkezimiz her gün dolup taşıyor. İçinde masa tenisinden playstationa, ders çalışma alanından sinevizyon ve kafeterya bölümüne kadar sosyal alanlarla donattığımız merkezimiz, bölgemizdeki gençlerden yoğun ilgi görüyor. Açık ve kapalı olimpik yüzme havuzlarımıza ilgi en üst düzeyde devam ediyor ve altını kalın harflerle çizerek söylüyorum; tamamen ücretsiz yüzme kursumuz, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde tam kapasite ve dolulukla hizmet veriyor. Yine bu alanda inşa edip Sağlık Bakanlığımız ile protokol imzalayarak hizmete soktuğumuz Asarlık Aile Sağlığı merkezi, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayarak, Menemen Devlet Hastanesi'ne gitmeden hemşehrilerimizin yürüme mesafesinde sağlık hizmeti almasını sağlıyor.' dedi.

Başkan Pehlivan'dan bir müjde daha

Başkan Pehlivan ayrıca bölge halkına bir de müjde verdi. Kent-2 ve Menemen Şehir Parkı'nda açılan şubeleri çok sevilen Aynısefa kafelerin üçüncü şubesinin Ulukent Kent Gözü Rekreasyon Alanı'nda 19 Mayıs'ta açılacağını söyleyen Başkan Pehlivan, dördüncü şubenin ise Asarlık'ta olacağını ilan etti. Başkan Pehlivan'ın bu müjdesi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkurun açılışı gerçekleştirildi. Minikler, anne ve babalarının gözetiminde hem trafik kurallarını öğrendi hem araçları ile parkuru dolaşarak sürüş keyfi yaşadı.