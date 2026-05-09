Türkiye Diyanet Vakfı 2026 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında yürüttüğü “Bir Kurban Bir Kur’an” kampanyasıyla, ihtiyaç sahiplerine kurban etinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ulaştıracak.

Bu yıl Türkiye dahil 85 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan vakıf, kampanya kapsamında toplam 42 bin Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapmayı hedefliyor.

Mushaf dağıtımları; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Etiyopya, Güney Afrika, Hırvatistan, Kamerun, Karadağ, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Komor Adaları, Kosova, Litvanya, Makedonya, Senegal, Sırbistan ve Tanzanya’da gerçekleştirilecek.

6 farklı dilde basılan Kur’an-ı Kerimler, TDV’nin görevli ve gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dağıtımlar kapsamında özellikle “luh” adı verilen tahtalara ayetler yazarak hafızlık eğitimi alan öğrencilere, İslam’ı tanımak isteyenlere ve Mushaf’a erişim imkanı bulunmayan kişilere öncelik verilecek.

Hayırseverler, vekaletle kurban bağışı sırasında 200 TL karşılığında bir adet Mushaf hediye edebilecek. Bağışlar, TDV Bağış Sistemi ve TDV mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kampanyaya ayrıca “KURAN” yazıp 4333’e SMS göndererek de destek sağlanabiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, kampanya ile hem kurban ibadetinin paylaşma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmeyi hem de Kur’an-ı Kerim’in mesajını dünyanın farklı coğrafyalarındaki daha fazla insana ulaştırmayı amaçlıyor.+