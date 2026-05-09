Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deliktaş’ın babası, Mersin eğitim camiasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Deliktaş hayatını kaybetti.

Gülnar ilçesine bağlı Koçaşlı Mahallesi’nin önemli değerlerinden biri olan Mehmet Ali Deliktaş, bir süredir Erdemli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. Uzun yıllar Mersin Ticaret Lisesi’nde maliye ve muhasebe dersleri vererek çok sayıda öğrenci yetiştiren Deliktaş, eğitim camiasında “Hocaların Hocası” olarak tanınıyordu.

Koçaşlılar Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşunda aktif rol üstlenen Mehmet Ali Deliktaş, sadece eğitim alanındaki hizmetleriyle değil, toplumsal dayanışmaya verdiği katkılarla da bölge halkının takdirini kazandı. Merhum Deliktaş, aynı zamanda Mimar Mustafa Deliktaş’ın da babasıydı.

Koçaşlı’da Duygusal Veda

Mehmet Ali Deliktaş için bugün Cuma namazına müteakip Koçaşlı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçe protokolü, sağlık çalışanları, eğitim camiasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başhekim Dr. Mehmet Deliktaş’ın acısını paylaşmak isteyen dostları ve sevenleri aileyi yalnız bırakmadı.

Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Ali Deliktaş’ın vefatı, Mersin’de büyük üzüntü yarattı.

MersinTime olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta Deliktaş ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.