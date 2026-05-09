Tarsus Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Bir gün değil, her gün annelerin' etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gösteriler ve konserlerle renklenen programda anneler ve çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Tarsus Belediyesinin düzenlediği etkinlikte kadın halk oyunları ve çocuk halk oyunları gösterileri sahnelenirken, çiçek atölyesi ile Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası konseri katılımcılardan ilgi gördü. Etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da vatandaşlarla bir araya gelerek annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Başkan Boltaç, annelerin toplumdaki yerinin yalnızca bir günle anlatılamayacağını belirterek, 'Annelerin olduğu yerde sevgi vardır, emek vardır, sabır vardır. Annelerin olduğu yerde hayat vardır' dedi.

Çocuklara yönelik hizmetlerin belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını ifade eden Boltaç, 'Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, annelerin huzurla çocuk yetiştirdiği bir Tarsus için çalışıyoruz' diye konuştu.

Eğitimde, sanatta ve sporda fırsat eşitliğine önem verdiklerini kaydeden Boltaç, belediyeye ait 10 kreşte toplam 336 çocuğun eğitim gördüğünü söyledi. Dar gelirli mahallelerde yaşayan 900 öğrenciye 'ilk çantam' desteği sağlandığını ifade eden Boltaç, 6 bin 100 çocuğun süt desteğinden faydalandığını belirtti.

Kadınların ekonomik yaşam içerisinde daha güçlü yer almasını önemsediklerini dile getiren Boltaç, kadın üretici stantlarının sayısını artıracaklarını söyledi. Bugüne kadar 2 bin 540 kadının kurs ve atölyelerle buluşturulduğunu belirten Boltaç, 304 kadına psikolojik danışmanlık, 403 gence ise bireysel psikolojik destek hizmeti verildiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutlayan Boltaç, başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelere teşekkür etti.