Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Genel Müdür Karacabey; Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Aydın Kırımlı ile Zonguldak Orman İşletme Müdürü Suat Ataş tarafından karşılandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu makamında ziyaret eden Karacabey, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ardından ziyaretçi defterini imzalayan Karacabey, Zonguldak'ın ormancılık teşkilatı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Karacabey yaptığı değerlendirmede, 'Zonguldak; siyahın maviyle, mavinin yeşille buluştuğu emeğin ve emekçinin başkentidir. Yalnızca kömürün değil, ormancılık teşkilatımızın da köklü hafızası, güçlü bir ekolü ve sahadaki lokomotiflerinden biridir. 187 yıldır devletimize ve milletimize sadakatle hizmet eden, Yeşil Vatan uğruna alın teri döken geçmişten bugüne tüm ormancılık teşkilatımıza teşekkür ediyor; görev yapan tüm personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Orman varsa hayat vardır' dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ise ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Bekir Karacabey'e teşekkür ederek, teşkilata verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.