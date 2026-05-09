Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yıl sonu final programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen programa; İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Erhan Yavaş, din görevlileri, gençlik liderleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program kapsamında öğrencilere Uzun Mehmet Camii'nin mimari yapısı ve bölümleri tanıtıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ÇEDES projesinin milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçladığını belirterek, 'Sizler, bu toprakların merhametini yüreğinde taşıyan, doğayı koruyan, büyüğüne saygı duyup küçüğünü seven erdemli gençler olacaksınız. Bu cami sizin eviniz, bu değerler ise sizin en büyük hazinenizdir' dedi.

Program sonunda manevi danışmanlar tarafından cami içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri tarafından da halat çekme, geleneksel oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.