Zonguldak Belediyesi'nin sahil kordonunda düzenlediği kitap fuarı, 85 yazar ve 50 yayınevini ağırlıyor. 17 Mayıs'a kadar açık kalacak fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarı Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencileri de ziyaret ederek keyif dolu anlar geçirdi.

Zonguldak Belediyesince sahil kordonunda düzenlenen ve 85 yazar ile 50 yayınevini bir araya getiren kitap fuarı, törenle kapılarını açtı. Açılışta yapılan konuşmada, bilgi çağında okuyan ve okutanın desteklenmesi gerektiği, bu tip etkinliklerin öneminin altı çizildi. Fuarı ziyaret eden kitapseverler, yazarlarla sohbet etme ve söyleşilere katılma imkanı buldu. Etkinliğin ilk konukları arasında öğrenciler de yer aldı. Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencileri, stantları ziyaret ederek kitapları inceledi ve beğendikleri eserleri satın aldı.