Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren yaklaşık 35 dernek yönetici ve temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen programda dernek iş ve işlemleri, mevzuat konularında rehberlik ve bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülten Ak tarafından, Alaplı Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen ilçe dernekler birimi personeli, dernek başkanları ve temsilci yetkilileri katıldı.

Programda Zonguldak İl sivil toplum ilişkiler müdürü Gülten Ak, İlçede bulunan dernek iş ve işlemleri çerçevesinde, elektronik işlemler, bildirimler, beyanname ve genel kurul toplantıları ile gelir-gider kayıtları hakkında ve kara para aklanması önlenmesi konularında da katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülten Ak, denetimler konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Dernek Yetkililerinin gerekli evrakları hazır bulundurmalarına dikkat çekerek yetkililerden dernek ile ilgili evrak ve kayıtların yönetmeliklere uygun şekilde tutulması için azami özen göstermelerini istedi.