Artvin'de zihinsel engelli kızına yönelik cinsel istismar iddiasını öğrendikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden anne Nalan Kaya için vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen yürüyüşte kadına, çocuğa ve engelli bireylere yönelik şiddete dikkat çekildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızına yönelik cinsel istismar iddiasını öğrendikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Nalan Kaya için Şavşat Kadın Derneği öncülüğünde basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe merkezinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Nalan Kaya'nın fotoğraflarını taşıdı. Basın açıklamasının ardından kalabalık, Kaya'nın işlettiği markete kadar yürüyerek, iş yerinin kapısına gül ve karanfil bıraktı.

Grup adına basın açıklaması yapan Şavşat Kadın Derneği Başkanı Fatma Acar Çelik, '5 Mayıs 2026 tarihinde ilçemizde yaşanan ve hepimizin vicdanında derin yaralar açan elim olay karşısında bir araya geldik. Yapılan bu açıklama hiçbir siyasi düşüncenin ya da provokasyonun parçası değildir. Amacımız kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik her türlü şiddet ve istismarın karşısında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmaktır. İlçemizde yaşanan insanlık dışı olay hepimizi derinden sarstı. Evet bir annenin yüreği bu acıya dayanamadı. Bugün burada yükselen ses sadece öfkenin değil, vicdanın da sesi olsun istiyoruz. Hiçbir kadın korkuyla yaşamasın. Hiçbir çocuk suskun bırakılmasın. Hiçbir engelli birey savunmasız hissetmesin' dedi.