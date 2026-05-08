Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te şimdiye kadar 3.3 milyon kişi ağırlanırken, dağda sezon olarak en uzun süre geçirilerek rekor kırıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Kış boyunca yoğun kar yağışı alan dağda mayıs ayında da sezon devam ederken, son yılların en uzun sezonu yaşandı. 17 Aralık 2025'te açılan yeni sezondan bu yana 3.3 milyon kişinin ziyaret ettiği dağda, mayıs ayında bile kayak keyfi devam ediyor.

'En uzun sezonlardan birini yaşıyoruz'

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erciyes'te sezon tüm hızıyla devam ediyor. Son yılların en uzun sezonlarından birisi olduğunu ifade den Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'e gelen vatandaşların hala kayak ve kızak yapma imkânı bulacaklarını söyleyerek, 'Aralık ayının ortasında başladığımız sezon hala devam ediyor. Bildiğiniz üzere sezona güzel bir haberle başlamıştık. Erciyes Kayak Merkezi dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri seçilerek başladı. Bunun içerisinde birçok Avrupa ülkelerinden kayak merkezi vardı. Türkiye'deki Alpler tarzında ki kayak merkezi diyoruz buraya. Arkasından 3 pik yapan dönemimiz oldu. Sömestr, yılbaşı ve bayram tatilleri girdi, Erciyes Kayak Merkezi bu tatilleri dolu dolu geçirdi. Hem Kayseri'ye sağlamış olduğu ticari katkı hem otellerimizin doluluğu hem çevre illerdeki ticari desteği derken muhteşem bir sezon geçirdik. Nerdeyse Mayıs ayının ortasına kadar ilerleyen süreçte 5 aylık bir kayak sezonu ve 1 yılın yarısı diyebileceğimiz kayak sezonuna ulaşmış olduk. Mart ayında güzel kar yağar dağlara Erciyes'e de o şekilde oldu. Bu sefer Mayıs ayı kapıdan baktırdı, kayak yaptırmaya devam ettirdi. Bundan sonra kayağı hala yapmak için hevesli olan misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyorum. Kışın içerisinde yurt dışından çok faza misafirlerimiz oldu. Polonya, Çekya'dan misafirlerimiz oldu. Karla ilk kez buluşan Singapur, Endonezya, Malezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerden misafirlerimiz oldu ki onlar halen daha gelmeye devam ediyor. Geldiklerinde hala Erciyes'te kar bulma, karla haşir neşir olma ve kayak, kızak yapma imkânı buluyorlar. Erciyes güzel bir sezon yaşattı, 3.3 Milyon kişi ziyaretçi ağırladı. Zaten rekor bir ziyaretçi ile sezonu kapatacaktık. Bir de bunu üzerine sezon süresi anlamında tüm yıllar baktığımızda, yine bir rekorla kapatacağız gibi görünüyor' şeklinde konuştu.

'Sezon içerisinde birçok aktivite ve organizasyon yaptık'

Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan faaliyet ve etkinliklere değinen Akşehirlioğlu, 'Sezon içerisinde birçok ulusal ve uluslararası aktivite ve organizasyon yapmıştık. Bunların sonuncusu olan Kökbörü oyunlarıydı ki, çok ses getirmişti. Atlar karın üzerinde âdete dans ediyorlardı, Türk'ün ata sporu Kökbörü'dür. Arkasından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç açıkladı; Kayseri 2027 Kültür Başkent'ini almıştı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde Erciyes' te ki çalışmalarımızda sürdürüyoruz. Bundan sonra önümüzdeki sezonun planlamalarını yapacağız. Kar sezonu bittikten sonrada yüksek iltifat kampı ve yaz faaliyetlerimiz ile önümüzdeki yıla hazırlık sürecine girmiş olacağız' ifadelerini kullandı.