Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Ulusal Fen Liseleri Sempozyumu', Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fen liseleri ile üniversiteler arasında bilimsel iş birliğini güçlendirmek, gençleri akademik araştırma kültürüyle buluşturmak ve kurumlar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen sempozyumun açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Akarsu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Caner Sunay, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, sempozyumun her geçen yıl daha geniş bir katılımla büyüdüğünü belirterek gençlerin bilimsel üretim süreçlerine erken yaşta dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Fen liselerinin ülkenin bilimsel geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden İncekara, öğrencilerin hazırladıkları projeler ve sunumlarla hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunduklarını belirtti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise bilim ve teknoloji çağında bilgi üreten bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak üniversite olarak araştıran, sorgulayan ve yenilikçi düşünebilen gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Çakmak, sempozyumun öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirmeleri ve üniversite atmosferini deneyimlemeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

İki gün süren sempozyum kapsamında öğrenciler; yapay zekâ, biyoteknoloji, çevre, sürdürülebilirlik ve çeşitli bilimsel yenilikler üzerine hazırladıkları çalışmaları sözlü ve poster sunumlarla paylaşırken, düzenlenen atölye çalışmaları, bilimsel etkinlikler ve mesleki söyleşilere de katılma imkânı buldu.