Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde medyanın yereldeki etik sorunlarının konuşulduğu bir panel düzenlendi. Öğretim üyeleri ve gazeteci Soner İstanbullu genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinin düzenlediği medya temsilcileri öğrenci buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Genç iletişimcilerin saha tecrübelerini geliştirmek ve medya sektörüne katkıda bulunmak için düzenlenen panelde bu kez medyanın etik kuralları ve yerel medyanın önemi ele alındı.

Panele konuşmacı olarak katılan Panelistler Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, Prof. Dr. Hakan Temiztürk ve Doç. Dr. Aslıhan Köseoğlu genç iletişimcilere yerel medya hakkında bilgiler verdi.

İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin köse yaptı. Genç iletişimcilere seslenen Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu Yerel medyanın önemine vurgu yaparak Yerli ve milli medyanın yerelden başlayabileceğini ifade etti. İstanbullu konuşmasında 'Yerel medya medyadaki güçlü sesin var olma sebebidir. Ana akım medyanın da hem kalifiye eleman noktasında hem de haber kaynağı noktasında yerel medyadan beslendiği ortadadır. Ulusal medyada gündeme gelen haberlerin neredeyse tamamı yerel medyanın ortaya çıkardığı konulardır. Mesleğe yeni adım atan her genç gazetecinin muhakkak yerel medya da görev yapması gerekir.' dedi.

Gazetecilik mesleğinin vicdanlı insanların elinde olması gerektiğini vurgulayan Gazeteci Soner İstanbullu 'her gazetecinin etik kuralı kendi vicdan terazisidir. Vicdanı olan kalem erbabı yanlış için kalem oynatmaz. Mesleğini kötü işler için kullandırmaz' dedi

İletişim fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Temiztürk ise gazetelerin bölgelere göre farklılıklarından bahsederek. 'Mesleği iyi yapan biri şartlar ne olursa olsun bulunduğu bölgede adından söz ettirebilir' dedi.

Panelde konuşma yapan Doç, Dr. Aslıhan Köseoğlu, yerel basının gündelik hayata doğrudan temas ettiğini söyledi. Köseoğlu yerel medyanın dezenformasyon ve haber etiği noktasında haber kaynaklarına doğrudan ulaşabildiği için daha titiz çalıştığını ifade etti.

Panelin ardından katılımcılara çiçek taktimi yapılırken genç iletişimciler meslekle ilgili merak ettiği soruları panelistlere yöneltti.