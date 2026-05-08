Erzurum'un Karayazı ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Ters Lale Festivali hazırlıkları sürdürülüyor.

İlçe Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2. Geleneksel Ters Lale Festivali'nin hazırlıkları masaya yatırıldı. Festival komisyonu ile bir araya gelen Kaymakam Onur Titiz, festival için hazırlanan logo çalışmaları ve etkinlik detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda festivalin tanıtım çalışmaları, etkinlik alanları, kültürel programlar ve yapılacak organizasyonlar değerlendirilirken, Karayazı'nın doğal ve kültürel değerlerinin en iyi şekilde tanıtılması hedefleniyor.

Festival komisyonuyla birlikte yürütülen istişarelerde, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak projeler üzerinde durulurken, 2. Geleneksel Ters Lale Festivali'nin geniş katılımla ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.