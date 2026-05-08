Erzurum'da 'Reflektörle yol al güvende kal' projesi kapsamında çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, davetliler, çiftçiler, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Reflektörle Yol Al, Güvende Kal Projesi' kapsamında; traktör ve römorkların gece, alacakaranlık ve sisli hava gibi görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda trafikte fark edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi reflektörleri ücretsiz olarak veriyor.

Arkadan çarpma sonucu meydana gelen ağır yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi amacıyla; düzenlenen etkinlikte traktörü ile katılan çiftçilere ikişer adet reflektör verildi. Program çerçevesinde trafikte örnek olan sürücülere ve görevlerinde başarılı olan polis-jandarma-zabıta personeline teşekkür belgeleri verildi.