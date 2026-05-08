Antalya'da dün gece saatlerinde evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki çocuğu cenazesi anne ve babası tarafından teslim alındı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Etiler Mahallesi 841 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda, evden gelen silah sesini duyan komşular ve yakınları kontrol etmek için içeri girdiklerinde 16 yaşındaki Mert K.A'yı başından vurulmuş halde kanlar içinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlerken, Mert K.A'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acılı anneyi yakınları teselli etti

Pompalı tüfekle bayından vurulmuş halde ölü olarak bulunan ve hayatına son vermiş olabileceği değerlendirilen Mert K.A'nın cenazesi bugün ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazesinin teslim edilmesi sırasında küçük çocuğun annesinin ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Acılı anne yakınları tarafından teselli edilirken, 16 yaşındaki Mert K.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.