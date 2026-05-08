Burdur'da öldürülüp yakılan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vücut bütünlüğü bozulan cenazesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda anne ve babasından alınan DNA örneği eşleşti. Vahşice öldürülen genç kadının cenazesi amcası tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Cenazeyi teslim alan Kübra Yapıcı'nın amcası 'Bu çocuğun ne suçu var?' dedi.

Antalya'da yaşayan ve son olarak 30 Nisan'dan Kültür Mahallesi'nde bir kafeteryada 2 kişiyle birlikte görüldükten sonra kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'da öldürülerek gömüldüğü, da sonra ise gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, aynı gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayette kullanılan silah yer gösterilmesi ile Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin yakıldıktan sonra kalan parçaların bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki baraja atıldığı tespit edilmişti.

DNA testi anne-baba ile eşleşti

Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildikleri mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kübra Yapıcı'nın anne ve babası ise vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek DNA örneği verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan inceleme sonucu anne ve babasından alınan DNA örneği eşleşti. Vücut bütünlüğü bozulmuş halde Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen parçaların Kübra Yapıcı'ya ait olduğunun netleşmesinin ardından genç kadının cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

'Bu çocuğun ne suçu var'

Canice öldürülen genç kadının anne ve babası DNA testinin olumlu çıkmasının ardından rahatsızlandığı öğrenilirken Kübra Yapıcı'nın cenazesi amcası tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürülürken, babasının rahatsızlığı nedeniyle cenazeyi teslim alan amca Mehmet Yapıcı, 'Devletimiz var, Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, yalnız devlet bu tür insanlara prim vermesin. Bu tür insanlara devletin bir lokma ekmeği haramdır. Senin ne suçun var, bu çocuğun ne suçu var? Niye yakıyorsun, niye öldürüyorsun? Bunlara yarın bir gün hapishanede eline tespih verip volta attırmasın. Bu sorunlara bir çözüm bulmamız lazım. Para mevzusu yok. Biraz parası vardı, IBAN'dan parayı bize aktar dediler, o da direndi. Onlarda dürüst insan değiller, ya madde aldılar ya da başka bir şey' dedi.