Bursa'da çiftçileri kumar masasında borç batağına sürükledikleri, yüksek faizle para verip zorla senet imzalattıkları iddia edilen tefecilik ve yağma suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetten çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin kıraathane görünümlü mekanlarda özellikle çiftçileri hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına çektiği, yüksek miktarda para kaybettirdikleri ve ardından faizle borç vererek mağdurları senet imzalamaya zorladıkları tespit edildi.

Soruşturmada, borçlarını ödeyemeyen mağdurların kapalı ofislerde alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. Bazı mağdurların evlerini, arsalarını ve çeşitli mal varlıklarını kaybettiği öğrenildi.

Özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, çok sayıda senet ve ajanda ele geçirildi. Soruşturma sürecinde gözaltı sayısının 14'e yükseldiği, şüphelilerden birinin ise askerlik yaptığı Amasya'da yakalanarak Bursa'ya getirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.