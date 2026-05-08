Kırıkkale'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.