Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 4 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden toplam 882 sporcuyu tarihi ve doğal parkurlarda buluşturacak. Sporcular, Kızkalesi ve Lamos Kanyonu güzergahında hem doğayla mücadele edecek hem de Tarihi Kilikya Yolunun eşsiz atmosferinde koşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün, Mersin Valiliği himayesinde ve ilgili kurumlarla koordineli olarak yürüttüğü '5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bu yıl da Mersin'de sporcuları ve sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan ve uluslararası nitelik taşıyan organizasyon, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu 9 Mayıs Cumartesi günü Mersin'de buluşturacak. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilikya coğrafyasında düzenlenecek maraton, sporculara hem doğayla mücadele hem de tarihin izlerini adım adım keşfetme fırsatı sunacak.

Sporcular, hem doğa hem de tarihle iç içe bir deneyim yaşayacak

Büyükşehir Belediyesi, önemli spor organizasyonlarıyla kentin spor turizmine katkı sunmayı ve Mersin'in zengin mirasını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı sürdürüyor. Kilikya Ultra Maratonu, diğer yarışlardan farklı olarak katılımcıların fiziksel sınırlarını zorladığı, doğa ile iç içe bir deneyim yaşadığı, özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Organizasyon, Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor. Maraton kapsamında 3 farklı parkurda yarış düzenlenecek. 10K kategorisi Kızkalesi Parkurunda start saat 09.00'da Kızkalesi Müze Beach'ten verilecek ve aynı noktada sona erecek. 33K kategorisi Lamos Parkurunda start 07.00'de Lamos Kanyonundan başlayacak ve Kızkalesi Müze Beach'te tamamlanacak. 53K kategorisinde start 06.30'da Lamos Kanyonundan verilecek ve bitiş Kızkalesi Müze Beach'te olacak.

Parkurlar boyunca sporcular, Korikos, Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti ve Hıdırlık Kale gibi önemli tarihi alanların yanı sıra, Tarihi Kilikya Yolunun etaplarından biri olan Lamos Kanyonundan geçerek eşsiz bir rota deneyimi yaşayacak. Tüm kategorilerin bitiş noktası ve ödül töreni, Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirilecek.

'Kilikya Ultra Maratonu, kaybedenin olmadığı bir organizasyon'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, 9 Mayıs Cumartesi günü 5.'si düzenlenecek 'Kilikya Ultra Maratonu'nun, bu yıl da sporcuların doğanın ve tarihin içinde koşacağı bir organizasyon olacağını belirterek, 'Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan, valiliğimizin himayesinde ve valiliğe bağlı kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüğümüz, doğada, tarihi mirasların eşliğinde koşulan çok önemli bir organizasyon. Her adımında Mersin'i ve ülkemizi tanıtan, yerelden uluslararası evreye geçen büyük bir organizasyon. Kilikya Ultra Maratonu'nun, diğer yol şartlarından bir farkı var. Sporcular hem doğayla mücadele ediyor, hem de kendi sınırlarını zorlayarak mücadele ediyor. O yüzden aslında kaybedenin olmadığı, her bitiş çizgisini geçenin kazanmış olduğu bir organizasyon' dedi.