Kartepe'de Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'ni giden minik öğrenciler, kazı alanında arkeoloğun çalışma disiplinini uygulamalı olarak deneyimledi.

Kartepe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, kapılarını Derbent Ata İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencilerine açtı. Tarih ve kültürün iç içe geçtiği gezide minikler, geçmişe yolculuğa çıktı. Öğretmenleri eşliğinde müzeye gelen öğrenciler, Osmanlı'nın günlük eşyaları ve kıyafetlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Müze turunun ardından etkinliğin heyecan verici kısmına geçildi. Müze bahçesinde oluşturulan arkeolog kazı alanına giren 3. sınıf öğrencileri, ellerine fırça ve kürekleri alarak kazı yaptı. Toprak altında gizlenen objeleri bulmak için titizlikle çalışan minikler, arkeoloğun çalışma disiplinini uygulamalı olarak deneyimledi.

Minik kazı ekibine anlamlı ödül

Arkeolog kazı alanındaki çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere, günün anısına ve gösterdikleri titiz çalışmanın nişanesi olarak 'Küçük Arkeoloji Elçisi' sertifikası dağıtıldı. Dağıtılan sertifikalarla birlikte çocuklara kültürel mirasın korunması ve tarihi eserlerin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.