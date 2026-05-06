Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, kaza yapan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumlara ait ekipmanlar sergilendi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, stant ziyareti sırasında kolluk kuvvetlerinin kullandığı yerli ve milli teknoloji ürünlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapay zeka destekli polis yaka kamerasına dikkati çeken Sarıibrahim, bu tür sistemlerin trafik ve asayiş denetimlerinde sahadaki ekiplerin işini kolaylaştırdığını, denetim süreçlerine de önemli katkı sağladığını söyledi. Sarıibrahim, Türkiye'nin yerli ve milli üretimde önemli bir aşama kaydettiğini belirtti.

Programda, daha önce trafik kazası geçiren motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Vali Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, sürücülere kasklarını teslim ederek güvenli sürüş konusunda uyarılarda bulundu. Babasıyla birlikte trafik kazası geçiren bir çocuğun, kask takdimi sırasında Vali Sarıibrahim'e söylediği 'Bizi Allah korudu Valim' sözleri ise dikkat çekti.

Etkinlikte çocuklara yönelik trafik temalı faaliyetler de düzenlendi. Çocuklar, trafik kuralları hakkında bilgilendirilirken çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Kask hediye edilen motosiklet sürücüsü Hilal Ceylan, kask kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, 'Kask kullanmadan kesinlikle sürüş yapmayalım. Çünkü başımızdan darbe aldığımızda felç kalabiliriz, farklı kazalar geçirebiliriz. Bu yüzden kasksız sürüşü tavsiye etmiyorum' dedi.

Kask alan Gökalp Cebeci ise trafik ekiplerine teşekkür etti.