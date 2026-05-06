Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen uluslararası çeltik çalıştayı başladı. Üç gün sürecek organizasyonda çeltik üretimindeki güncel gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar ele alınıyor.

Edirne Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ve 'Çeltik Üretiminde Güncel Gelişmeler ve Zorluklar' başlığını taşıyan çalıştay, sektör temsilcileri, akademisyenler ve üreticileri bir araya getirdi. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, sinevizyon gösterimi ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Katılımcılar stantları gezerek sektördeki yenilikleri inceleme fırsatı buldu.

Toplantılarda Türkiye'deki çeltik üretiminin önemli bölümünün Edirne'de gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Özellikle İpsala Ovası'nın üretimdeki yüksek payı vurgulandı.

Açılışta konuşan Vali Yunus Sezer, Türkiye'de üretilen çeltiğin yaklaşık yüzde 43'ünün Edirne'de üretildiğini, bunun yüzde 25'inin ise İpsala'dan karşılandığını belirtti. Edirne'nin çeltiğin başkenti olduğunu vurgulayan Sezer, yaklaşık 500 bin dekarda üretim yapıldığını ifade etti. Küresel ölçekte yaşanan iklim krizine de değinen Sezer, belirsizliklerin tarımı doğrudan etkilediğini söyledi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, bitkisel üretimde toprak, su ve tohumun hayati önem taşıdığını belirterek, çeltiğin dünya beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Çakal, Türkiye'nin çeltik üretiminde dünyada 5. sırada yer aldığını, üretimin büyük bölümünün Edirne ve çevresinde yoğunlaştığını söyledi. Dayanıklı ve verimli çeşitlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, tarımın yalnızca üretim değil aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu belirterek, çeltiğin ekonomik değerinin yanı sıra gıda güvenliği açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Köse, Edirne'nin Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını ifade etti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de Türkiye'nin çeltik veriminde dünya sıralamasında 5'inci olduğunu belirterek, ortalama verimin 800 kilogram seviyesinde olduğunu söyledi. Tülek, yeni çeşitler ve teknolojik gelişmelerle verimin arttığını, enstitü bünyesinde 85 çeşidin tescil edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından oluşturulan alanlar gezilerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alındı.

Çalıştay çerçevesinde teknik sunumlar sürerken oluşturulan alanlarda çeltik çeşitleri de sergilendi.

Edirne Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen program 8 Mayıs'a kadar devam edecek.