Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayata 2 Dakika Ara' programı bu kez şehit anneleri ve eşlerini ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, ailenin temel taşı kadınlara özel programlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Bizimle Hayata 2 Dakika Ara' programı bu kez Anneler Günü özel programıyla şehit anneleri ve eşlerini ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Sultangazi Kadın Kültür-Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde (SU-MEKAN düzenlenen programda Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da şehit annelerini yalnız bırakmadı. Sultangazi Sosyal Hizmetler Müdürü Elif Yazgan Vural da programa katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Sıcak sohbete çay ve ikramlıklar da eşlik etti. Gelen konuklarla yakından ilgilenen Başkan Dursun, şehit annelerinin ve şehit eşlerinin Anneler Gününü de kutladı.

'Hayatın temposuna ara'

Başkan Dursun; 'Sevgili eşim Tuba Hanım'ın ev sahipliğinde kadınlarımız sık sık 'Hayata 2 Dakika Ara' programında bir araya gelerek hayatın yoğun temposuna ara veriyor, nefes alıyor. Bu kez Anneler Günü öncesi özel bir program olsun istedik. Çok özel bir programda şehit anneleri ve şehit eşlerimizi ağırlıyoruz. Allah sabrınızı artırsın, çok zor. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Biz zaten onların mekanlarının cennet olduğunu biliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz, programa destekleri için. Ayrıca burada olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyoruz' dedi.

Tuba Dursun ise, 'Sizlerle güzel vakit geçirelim, güzel bir anı biriktirelim istedik. Hayatın temposuna birlikte ara verelim istedik. İyi ki geldiniz, Anneler Gününüz şimdiden kutlu olsun' dedi. Programa katılan kadınlara günün anısına çiçekler hediye edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.