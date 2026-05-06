SAHA EXPO 2026 kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli platformlarından TCG Anadolu ve bir denizaltı, Bakırköy açıklarına demirledi. Dev askeri unsurların İstanbul açıklarındaki varlığı, hem denizde hem havadan görüntülendi.

SAHA EXPO 2026 Fuar etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde konuşlanan TCG Anadolu, dron ile havadan görüntülenirken, güvertesindeki hareketlilik ve çevresindeki güvenlik unsurları dikkat çekti. Görüntülerde, Türkiye'nin en büyük askeri gemisinin İstanbul siluetine karşı oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

'Dev platformlar İstanbul açıklarında görüntülendi'

SAHA EXPO kapsamında kente gelen askeri unsurlar, özellikle Bakırköy açıklarında yoğun ilgi gördü. Deniz üzerinde konuşlanan TCG Anadolu'ya eşlik eden denizaltı da güvenlik çemberi içinde seyir ve bekleme faaliyetleri yürüttü.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, TCG Anadolu'nun geniş güvertesi, pist alanı ve çevresindeki askeri hareketlilik net şekilde izlenirken, platformun büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

'SAHA EXPO 2026 savunma dünyasını İstanbul'da buluşturuyor'

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi organizasyonlarından biri olan SAHA EXPO 2026, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Fuar çerçevesinde 120'den fazla ülkeden katılım sağlanırken, bin 700'ün üzerinde firma ve çok sayıda resmi heyet İstanbul'da bir araya geliyor. Organizasyonda yüzlerce yeni savunma teknolojisi ilk kez sergilenirken, uluslararası iş birlikleri ve milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılması hedefleniyor.

Etkinlik takvimine göre fuar 5-8 Mayıs tarihlerinde sektör profesyonellerine açık olurken, 9 Mayıs'ta halk günü düzenlenecek.