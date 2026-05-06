Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile savunma işbirliği anlaşmasına imza attı.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı dün kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinlik 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 120'nin üzerinde ülkeden katıldığı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler fuar kapsamında Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı.