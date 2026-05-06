Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında günlük çöp toplama faaliyetlerinin ardından konteynerleri yerinde yıkayarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, temiz bir Pursaklar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özel donanımlı konteyner yıkama araçlarıyla ilçe genelindeki tüm mahallelerde planlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Belediye tarafından yıkama işlemleri sırasında yüksek basınçlı su ve çevre dostu dezenfektanlar kullanılarak konteynerler detaylı şekilde temizleniyor. Bu sayede hem görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar minimize ediliyor.

'Daha temiz bir Pursaklar için hep birlikte hareket etmeliyiz'

Temizliğin sadece görsel bir unsur olmadığını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak bizim en temel görevlerimizden biri. Bu doğrultuda ekiplerimiz sadece çöpleri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda konteynerlerimizi de düzenli olarak yıkayarak hijyenik hale getiriyor. Lakin sorumsuzca içine atılan ağzı bağlanmamış, sulu çöpler kokuya ve sineklenmelere neden oluyor. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Daha temiz bir Pursaklar için hep birlikte hareket etmeliyiz' dedi.